俄罗斯总统普京参加热线节目谈再婚

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据BBC报道,周四（4月14日），俄罗斯总统普京在首都莫斯科出席"与普京直接连线"节目。哈通社阿斯塔纳4月14日电 据BBC报道,周四（4月14日），俄罗斯总统普京在首都莫斯科出席"与普京直接连线"节目。

有听众问及他什么时候再婚时，普京没有直接回答，但表示这样的问题最好还是不要回答，以免影响汇率或油价。



不过他说，未来某天他或许能满足听众的好奇心。



他还表示，现在与前妻保持很好的关系，"可能比以前更好了"。



现年63岁的普京与前妻柳德米拉结婚30年后，于2013年6月宣布离婚， 此后他是否再婚、何时再婚都成为人们的关注点。



巴拿马文件



普京在热线节目中还谈到最近的巴拿马文件透露他的数名亲信持有离岸公司，他称这样的指称"挑起事端"。



他说，很显然整个丑闻是在美国策划好的，因为有关泄露的文件首先刊登在德国报纸上，而德国"归总部设在纽约的高盛集团所有"。



普京还表示，这个事情中美国的"耳朵都竖在外面"，而距离俄罗斯的大选越近，挑衅行动就会越多。



在俄罗斯民众向总统的提问中，最常见的问题与社会保障、腐败和住房有关。



据调查，2015年普京与民众直播连线的收看人数达到了创纪录的840万人，2014年则为700万人，2013年则约为600万人。



普京首次直播连线于2001年12月24日举行。向普京提问的方式有多种，其中包括拨打电视直播热线，短信，在节目网站上留言，或通过网站发送视频问题。