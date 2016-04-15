美军称“伊斯兰国”仍可能对阿富汗构成巨大威胁

哈通社阿斯塔纳4月15日电 据美国国防部消息，14日，美国国防部称，经过数月密集空袭，极端组织"伊斯兰国"在阿富汗的活动空间被大为压缩，但仍有可能对阿富汗安全构成"巨大"威胁。

消息称，美国驻阿部队发言人查尔斯·克利夫兰在五角大楼新闻吹风会上警告说，"伊斯兰国"武装有能力在阿富汗迅速反弹，重新壮大。



克利夫兰透露，驻阿美军今年1月起重点打击当地"伊斯兰国"武装。1月至3月，美军在阿进行了近100次空袭，其中70多次以"伊斯兰国"为目标。根据美军评估，"伊斯兰国"武装在阿活动区域可能已从年初时的6-8个减少到2-3个。



据悉，2015年9月，联合国发布报告，称"伊斯兰国"正侵入阿富汗，并在阿富汗大部分地区招募支持者。今年1月13日，位于楠格哈尔省首府贾拉拉巴德市的巴基斯坦领馆附近遭"伊斯兰国"袭击，造成至少7人死亡、11人受伤。截至目前，阿富汗境内袭击事件多数由塔利班武装发动。但阿富汗部分官员和分析人士认为，塔利班内部分裂迹象明显，一派试图以加强袭击换取更大的对话主动权，另一派则向"伊斯兰国"靠拢。