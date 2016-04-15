上海合作组织成员国安全会议秘书第十一次会议举行

哈通社阿斯塔纳4月15日电 2016年4月13日至14日，据内务部消息，上海合作组织（简称"上合组织"）成员国安全会议秘书第十一次会议在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

总统助理兼安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、中国国务委员兼公安部长郭声琨、吉尔吉斯斯坦国防会议秘书朱马卡德罗夫、塔吉克斯坦共和国安全会议秘书卡霍洛夫、乌兹别克斯坦共和国总统国家安全会议秘书马赫穆多夫、上合组织秘书长阿利莫夫和上合组织地区反恐怖机构执行委员会主任瑟索耶夫出席会议。



会议就打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，非法贩运武器和毒品及应对当前其他挑战与威胁继续开展合作、完善协作机制等问题交换意见。



与会各方支持加强禁毒合作，特别是采取措施维护以联合国三大禁毒公约为基础的国际麻醉品监管体系。



会议指出，应防止互联网和其他信息通信技术被用于宣传恐怖主义、分裂主义和极端主义意识形态，使社会激进，招募人员、筹措资金、教唆煽动恐怖活动及其他非建设性行为。各方支持尽快完成并通过《联合国全面反恐公约》。



会议听取了乌方关于2016年6月23日至24日在塔什干举行上合组织成员国元首理事会会议筹备情况的报告。



各方讨论了2015年7月10日上合组织成员国元首理事会乌法会议安全领域决议的落实情况。



乌兹别克斯坦总统卡里莫夫集体会见了各国代表团团长。



上合组织成员国安全会议秘书下次会议将在阿斯塔纳举行。（编译：金桥）