叶尔梅克巴耶夫：恐怖主义新的威胁迫使各国采取一系列新的举措

哈通社塔什干4月15日电4月13日至14日，上海合作组织成员国安全会议秘书第十一次会议在塔什干举行。总统助理兼安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫出席会议，并发表讲话。

叶尔梅克巴耶夫在会后接受媒体采访时说，第十一次会议就区域军事政治安全、打击毒品走私、非法移民、跨国有组织犯罪及非法贩运武器等问题进行了讨论。各方听取了乌方关于2016年6月23日至24日在塔什干举行上合组织成员国元首理事会会议筹备情况的报告，并签署相关文件。



叶尔梅克巴耶夫说，恐怖主义、极端主义和激进主义在全球范围内不断扩张，各种矛盾日益尖锐，武装冲突不断，国际和地区安全仍面临风险。恐怖主义新的威胁迫使各国采取一系列新的举措，同时，威胁还强化了各国联手打击恐怖主义的决心。联合国及相关国际机构应尽快建立国际反恐数据库，分享情报资源，为有效遏制外国恐怖作战人员跨国流动创造条件。



叶尔梅克巴耶夫说，恐怖主义、极端主义和激进主义已触及上合组织成员国利益，威胁上合组织地区安全。与会各国代表一致支持纳扎尔巴耶夫总统在联大提出的建立国际反恐网络的倡议。本次会议就成员国间分享情报资源制定相关计划。



叶尔梅克巴耶夫最后说，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫集体会见了与会各国代表团团长。（编译：金桥）