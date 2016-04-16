研究发现同时沉迷于可卡因和酒精的人更容易自杀

大量服药和死亡之间经常会有各种各样的联系--不管是服药过量，还是自杀，亦或是介于两者之间的一些奇怪行为。但是就在本周，布朗大学公布的一项研究指出：通过调查一些现象背后的数据，他们发现同时沉迷于酒精和可卡因的人更具自杀倾向，自杀几率更是常人的2.4倍。

这项研究由美国精神卫生研究中心提供支持，关注了8个急诊室，对美国境内曾去过这些急诊室的874名男女进行追踪。所有这些观察对象要么曾在之前有过自杀企图，要么是在急诊室里萌生过自杀的念头，研究人员在这些急诊室与他们进行了接触。在随后的一年中，其中的195人都至少有过一次企图结束自己生命的举动。尽管参与调查的对象中，有很大一部分沉迷酒精或者滥用其他若干种药物（包括可卡因，大麻，处方止痛药，镇定剂和兴奋剂），但是那些同时滥用可卡因和酒精的人的自杀倾向要严重很多。

下一个问题显然就是：这样的组合是基于怎样的原理会激发人自杀的念头？为什么只有可卡因遇到酒才会产生这一现象，而非其它任何一种物质（或者说，止痛药加酒或者其他组合是否也会导致这一现象）？这个问题至今为止没有答案，仍是一个迷。而一些有关该项研究的新闻则暗示酒精加可卡因确实会导致自杀，但这尚不能作为一项结论被确立。"这项发现的确令人兴奋，但若是直接得出诸如‘这些药物罪大恶极'的结论，在科学层面来讲是不够严谨的。"在接受采访时，约瑟芬·李博士这样告诉我们。李不仅是药物成瘾与滥用研究方面的专家，还身兼海瑟顿•贝蒂•福特基金会(Hazelden Betty Ford Foundation)的医学顾问。当然，有很多很好的理由证明不应该同时大量饮酒和服用可卡因，但这个关键信息缺没有太多的证据可以证明：即饮酒后大量服用可卡因会增加自杀的几率。

与此相反，唯一一个比较负责任的结论是：出于某种未知的原因，曾经有过大量饮酒后吸食可卡因行为的人往往也有自杀倾向。因此一定存在其他影响因素--某些肉眼不可见的第三方因素--会驱使这些人变成酒精加可卡因的成瘾者并产生自杀倾向。对于李来说，这其中透露出的最重要的讯息是日常谈论药物时经常会被忽略的一点，同时也是极具前瞻性的一点。那就是关于如何辨别高危人群，这样每个人--无论是医疗工作者还是为朋友忧心的普通人--都可以更好的辨认危险信号。

"从中得出的结论是我们需要进行更深入的研究来确定高危人群，"李说，"我们还需要了解为什么酒精和可卡因的组合会更有可能让这些特定的人群沉迷，紧接着还要弄清到底是什么加大了他们自杀的几率。"

（来源：界面）