国家奥委会主席库利巴耶夫会见国际奥委会主席巴赫

哈通社阿斯塔纳4月16日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）据哈萨克斯坦国家奥委会消息，正在率领哈萨克斯坦代表团对瑞士洛桑进行正式访问的哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席铁木尔•库利巴耶夫，15日在国际奥委会总部同国际奥林匹克委员会主席托马斯•巴赫举行会谈。

双方就在全球范围内进一步发展国际奥林匹克运动、中亚地区在奥林匹克中的地位和作用、体育领域的国际协作等问题深入交换了意见。

同时，双方还讨论了奥林匹克运动的未来战略路线图--《奥林匹克2020议程》框架下的各项工作情况。

库利巴耶夫在会谈中表示，奥林匹克精神是当今世界人文领域发展中不可或缺的重要组成部分。促进体育运动的发展，对青少年的健康成长和维护世界稳定和谐具有重要意义。

托马斯•巴赫则强调了他对强化哈萨克斯坦国家奥委会作用的支持。他表示，哈萨克斯坦国家奥委会是促进体育运动发展的基石。

他同时还对铁木尔•库利巴耶夫当选亚奥理事会副主席表示了祝贺。

据悉，此次哈萨克斯坦国家奥委会代表团将在瑞士同多国奥委会举行会谈，共同商讨事关奥林匹克运动项目发展和合作的诸多事宜。（编译：塔尔）