巴西危机：罗塞夫总统在弹劾案投票中落败

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据BBC消息，巴西国会下院在投票表决中通过针对巴西总统罗塞夫的弹劾程序。在漫长的投票流程之后，主张弹劾的阵营获得了下院三分之二的得票。

目前，针对罗塞夫的弹劾动议将被提交到上院，也就是参议院。在此期间，罗塞夫的职务将被暂停。

现年68岁的巴西总统罗塞夫被指操纵国家账目，但她本人对此予以否认，并指责反对派企图发动"政变"。

巴西执政劳工党领袖早些时候承认，反对派将能在国会下院表决中通过对罗塞夫总统的弹劾程序。

巴西劳工党的众议院领袖吉马雷斯说，"现在的斗争将继续在参议院展开"。

主张弹劾一方获得下院367张投票，超过了必须的三分之二票数--342票，弹劾动议将提交到上院、也就是参议院，并由上院决定总统是否从事了非法行为。

如果参议院认为总统有罪的话，罗塞夫总统将被解职，但她将在整个过程中有两次上诉机会。

反对弹劾阵营获得167票，有7票弃权。两有两名议员在投票时不在下院。



许多巴西民众从市中心的大屏幕上了解最新信息



巴西总统罗塞夫被指操纵政府账目，但她本人对此予以否认，并指责反对派企图发动"政变"



巴西下院需要有三分之二投票支持，才能决定启动总统弹劾程序

早些时候，在漫长的投票流程开始前，巴西各党派领袖首先各自在下院发表讲话。

巴西所有的电视台都临时取消了原定播出的节目，直播此次投票的全过程，许多巴西民众从市中心的大屏幕上了解最新信息。

巴西三家主要报纸曾预计，投票将以微弱优势决定弹劾总统罗塞夫。

BBC驻巴西圣保罗的记者加拉斯说，此次投票受到巴西民众的举国关注。他指出投票结果并不能改变巴西政治危机的现状，巴西国会就是否弹劾总统罗塞夫存在较大分歧。

每名议员在投完票后，都有机会解释他投票给哪一方，他们的投票也实时被传递到大屏幕上。



巴西民众通过电视直播了解投票的实时进程



巴西现任总统罗塞夫的支持者与反对者泾渭分明



投票结果都无法立刻转变巴西政治经济双重危机的现状

投票期间，有大约25000名抗议人群在巴西首都巴西利亚国会大楼外集会。

总统罗塞夫所在的"工人党"的阿冯索辩解称，罗塞夫的反对者大多自己都面临贪腐指控，他呼吁参与投票的议员们要拿出"民主的良知"。

但支持弹劾一方的议员伊姆巴西号召议员们"从此时此刻挑选出我们想要的国家"，并称巴西需要"道德重建"。