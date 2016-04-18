一天两场大地震，这预示着什么？

星期六，超过七级的大地震先后袭击日本与厄瓜多尔，相隔仅几个小时。这两场地震之间有关联吗？没有。两场地震的发生地相隔约9000英里（约合1.5万公里）。这个距离太遥远了，之间不可能产生任何关联。大型地震有可能也通常会引发更多地震，但只是在同一个区域，沿着同一断层，或是在同一断层附近。这叫做"余震"。有时候大地震和较早的小型地震有关，这些小地震被称为"前震"。在这次日本地震中，地震学家认为，同一地区在周六地震之前的几天，发生了几次震级为六级的前震。

但是两场地震在某些方面非常相像，对不对？

两者并不像。厄瓜多尔的地震是7.8级，可被视为典型的"大型逆冲区"(megathrust)地震，这种地震最早是美国地质调查局(United States Geological Survey)的地质学者乔治·普拉夫克(George Plafker)在研究1964年的阿拉斯加大地震期间发现的。大型逆冲区地震发生在地壳构造的边缘地带，在这里，地球的一个地壳板块下降到另一个板块之下，这种过程在地质上称为"潜没"(subduction)。

厄瓜多尔地震的情况是这样的，沉重的大洋板块纳斯卡(Nazca)正在以每年两英寸（约为5厘米）的速度，滑向较轻的大陆板块南美板块之下。因此板块边界便逐渐积聚起张力，并突然以地震的形式释放出来。因为板块边缘地带一般范围很大，大型逆冲区地震通常都很强烈，迄今仪器测到的两场最大地震都是这种类型的地震，一场是1964年9.2级的阿拉斯加地震，另一场是1960年9.5级的智利海岸大地震。

尽管日本也发生过多次大型逆冲区地震--其中就包括2011年导致了福岛核事故的日本东北大地震--但周六在日本西南部九州岛发生的地震却不是这种类型。根据地质勘测，这场地震不在任何潜没区内，而是发生在欧亚板块之上另一种较浅的断层，称为"走向滑动断层"(strike-slip)。

好吧，不过同一天发生两场七级以上的地震，这是不是意味着地震在增加呢？

不是。监控全球所有地震的地理勘测表明，每年地震的平均数字是相当稳定的。在某些年份，全年会发生20多起震级在7.0至7.9之间的地震，在某些年份，这样规模的地震不到10起，但根据这项勘测，平均数是每年15起。这意味着，平均每个月都会有一场以上这样的地震，所以两场地震是有机会在同一天发生的（偶尔，也会有一个月乃至更长的时间里，地球上完全没有7.0级以上的地震，比如去年的7月27日至9月16日）。

有时候，地震的频率似乎在增加，这是因为随着探测工具的进步，以及人们在世界的各个角落定居，地震日益成为新闻。周六的两场地震都发生在人口密集、拥有媒体和通讯网络的地区，所以消息传播起来就格外容易和快捷。如果地震发生在大洋之中，就不会有什么人注意到。

来源：纽约时报