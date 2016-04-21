蒙古国人开老爷车赴中国扫货（图）

哈通社阿斯塔纳4月21日电 近日，中国媒体报道了开着苏联老爷车往来于中蒙边境，专门赴华扫货的蒙古国人。中国内蒙古二连浩特口岸是中国对蒙古国开放的最大公路、铁路口岸，与蒙古国最大的口岸城市扎门乌德市相隔4.5公里，蒙古国70%的进口物资通过这个口岸入境。

蒙古国公民到中国免签证，因此每天都有大量蒙古国公民通过二连浩特口岸赴中国购物消费，而他们所乘坐的交通工具——"嘎斯69"越野车，也成为二连浩特口岸一道奇特而靓丽的景观。

中国二连口岸平均每天有600多辆"嘎斯69"车辆出入，女司机约占10%。蒙古国的"嘎斯69"车辆，为前苏联制造，有90%以上都集中在扎门乌德市。在这个素有蒙古国的"小深圳"之称、人口已达三万多人的小城市上，几乎每个家庭都会有一辆、甚至是多辆"嘎斯69"，作为频繁往来穿梭于扎门乌德市与二连市之间最常见的交通工具。

"嘎斯69"司机们几乎每天都要到中国来采购服装、鞋帽、电器等日常生活用品，最多时一个司机一天可以往来穿梭于两座城市之间2到3趟，每天可赚人民币1000多元（约合150美元）。

在二连浩特市街头，随处可见车顶、车尾，甚至车底都载满货物的"嘎斯69"车在道路上行驶，拖箱载物能力不输"小火车"。为了提高收益，节省运输成本，蒙古国司机经常会超高超载。

这些"嘎斯69"越野车大部分生产于上世纪80、90年代，已接近或达到报废年限，安全隐患严重。但由于该车越野性能好，运输能力强，结实耐用，深受从事口岸运输的蒙古国司机喜欢。

蒙古国司机驾驶"嘎斯69"车在口岸排队时经常会发生小碰撞，由于车体为钢板，结实耐用，即使撞个小坑，擦点油漆，蒙古国司机都不会下车理论，也不会要求对方赔偿。



