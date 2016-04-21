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    16:32, 21 四月 2016 | GMT +6

    “坚定不移的女王”伊丽莎白二世

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    从丘吉尔开始，已经有12位首相为她效劳；她经历了大英帝国的衰落；勇敢地面对了家庭和民族的悲剧；去年9月9日，她超过维多利亚女王，成为英国历史上在位时间最长的君主：从登基到现在已然64年。人们称赞她是联合王国最能咬紧牙关的人。

    本周四，英国女王伊丽莎白二世将迎来她的90岁生日。英国人欢庆这个日子，对她充满感激之情。她的传记作者、前外交大臣道格拉斯·赫德(Douglas Hurd)称她"坚定不移的女王"(The Steadfast)。

    颜色柔和的服装和缤纷多彩的帽子是她的标志。七十年来，她一直坚守这种高贵而神秘的搭配。王室专家表示，此乃有意为之，是为了方便大家在人群中一眼看到她。

    （左起）查尔斯王子、伊丽莎白二世女王、乔治王子和威廉王子。这是在白金汉宫为纪念邮票拍摄的王室祖孙四代照片

    女王将在今天开始庆祝她的90岁生日

    1926年，刚出生不久的伊丽莎白公主。当时她的父母还是约克公爵和公爵夫人

    1937年，伦敦，伊丽莎白公主（右起第二个），与她的母亲（最左边）、祖母

    伊丽莎白公主（右）14岁时首次发表广播，探讨英国儿童的问题

    1942年，伊丽莎白女王在温莎城堡检阅官员

    1947年那天，伊丽莎白和菲利普亲王订婚

    1951年，伦敦，伊丽莎白公主和她的丈夫，爱丁堡公爵菲利普王子，以及他们的孩子，查尔斯王子和安妮公主

    加冕典礼上，伊丽莎白和坎特伯雷大主教（图中）以及其他主教

    1982年6月，里根总统和伊丽莎白女王在温莎城堡骑马

    2005年地铁爆炸案后，英国集体默哀两分钟时的伊丽莎白女王

    伊丽莎白女王和菲利普亲王；康沃尔公爵夫人卡米拉；剑桥公爵和公爵夫人威廉和凯特

    2014年6月，威斯敏斯特宫，伊丽莎白女王和菲利普亲王出席议会开幕式
    来源：纽约时报

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