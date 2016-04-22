研究：人为何在新地方第一夜睡得不踏实？

最新研究发现，人在不熟悉的环境睡眠的时候，大脑只有一半能够休息好，另一半则处在警惕状态。

美国公共广播电台（NPR）引述布朗大学认知、语言和心理学副教授佐佐木勇香（Yuka Sasaki）说，在这样的情况下"大脑左边似乎比右边更加清醒"。

周四（4月21日）发表在《当代生物学》期刊的研究帮助解释为什么人在新地方睡眠之后会容易觉得累。

这显示人与鸟类和海洋哺乳动物有共同之处。这些动物经常性地一半大脑睡眠时另一半处于戒备状态。

该报道说，睡眠研究人员在数十年前在睡眠实验室做研究时就发现了"第一夜影响"。

第一夜睡眠情况通常非常差，以致研究人员扔掉所收集的数据。

佐佐木勇香的团队研究了35名布朗大学学生的大脑慢波活动后发现，在睡眠实验室的第一夜，大脑右侧一些部分的慢波活动比左侧对应的部分更多。

在第一夜之后，这种区别就消失了。

美国公共广播电台引述德国马克斯普朗克学会负责人尼尔斯•罗登伯格（Niels Rattenborg）表示，人类仅让一半大脑休息的现象此前从未被论证，很多动物会这样做。

他几年前曾经以鸭子做实验，当时发现，如果身边都有其它鸭子，那么它们会完全睡去，双目合闭。而在一排鸭子中靠边的那只鸭子却只有一半的大脑休息，一只眼睛似乎在警惕靠近的捕食者。

罗登伯格说，捕食者在今天不是什么问题，但是人类大脑是在黑夜很危险的时期形成的。（来源：BBC中文网）