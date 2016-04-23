日本隐形战斗机“心神”首飞成功

哈通社阿斯塔纳4月23日电，昨日（22日），日本国产隐形战斗机X-2从名古屋起飞，完成了"处女航"。这次试飞凸显出东亚军备竞赛在不断加速。

X-2"心神"于周五早晨起飞，大约25分钟后安全降落在岐阜空军基地。X-2有着独特的棱角分明的外观，这种设计是为了躲避雷达探测。

这架飞机由二战时制造零式战斗机(Zero)的三菱(Mitsubishi)建造，凸显了日本航空工业能力的不断提高。几十年来，日本航空工业都依赖于美国。

但要将这架X-2改造成一架作战飞机需要数十亿美元研发费用，这也反映出，日本要想跟上中国日益增长的军事实力，将面临痛苦的选择。日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)上任后逐年提高了日本的防卫预算，但日本停滞的经济意味着它正被中国甩得越来越远。

X-2的研发反映出了日本的失望情绪。它眼看着两个强大的邻国--俄罗斯和中国--都在发展隐形战斗机，而盟友美国却拒绝向它出售同级别的飞机。

俄罗斯的苏霍伊(Sukhoi)已经造出了T-50隐形战斗机，而中国的成都飞机工业集团正在研制歼-20战斗机(J-20)。二者都有望在几年后服役，这可能会让日本的防卫--比如对有争议的尖阁诸岛（Senkaku Islands，中国称钓鱼岛及其附属岛屿）的防卫--处于极大的劣势。

但美国却拒绝向日本出售其F-22"猛禽"隐形战斗机(F-22 Raptor)，东京方面不得不仰仗隐形和战斗能力不那么强的F-35战斗机。

这一局面促使日本启动了自己的隐形战斗机研发计划。