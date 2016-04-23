阿勒泰科克苏湿地 候鸟进入繁殖期（图集）

新疆阿勒泰科克苏湿地，是省级湿地自然保护区，位于新疆维吾尔自治区阿勒泰市境内。

科克苏湿地是新疆北部荒漠中面积最大的沼泽湿地，也是连接欧亚大陆生物走廊的关键区段，每年春天大雁、天鹅、野鸭等候鸟都会在湿地的芦苇荡里筑巢产卵孵化繁育下一代。

湿地水源主要源于额尔齐斯河、克兰河2条河流。额尔齐斯河由东向西流经保护区，年径流量小于11亿立方米；克兰河自北向南流入保护区后主河道逐渐消失，河水漫流，形成大面积沼泽，河水于克兰奎汉处汇入额尔齐斯河。

两条河流均依靠积雪融水及降雨补给，5-6月出现春汛，径流量暴涨；冬季为枯水期，径流量稳定。区内土壤以灌溉棕钙土、灌溉耕作棕钙土为主，成土母质为洪积土和洪积-冲积土，腐殖质含量少。

阿勒泰科克苏湿地保护区有维管束植物65科259属551种，其中蕨类植物3科3属8种；裸子植物1科1属5种；被子植物61科255属538种。国家Ⅱ级重点保护植物有雪白睡莲、沙芦草2种。保护区特有种有额河木蓼、阿勒泰菱角2种。

阿勒泰科克苏湿地保护区内植被分为落叶阔叶林、温性落叶阔叶灌丛、草原、草甸、荒漠、沼泽、水生植被7大类，15个植被型，46个群系，其中水生植被分布于静水湖泊及池沼边沿，主要由眼子菜群落、穗状狐尾藻群落、浮萍群落、萍蓬草群落、睡莲群落、荇菜群落、芦苇群落、香蒲群落组成。

成群的大雁在新疆阿勒泰科克苏湿地草滩嬉戏求偶，候鸟的喧闹声让湿地重新焕发了生机。











