阿斯塔纳世博会推介活动在乌鲁木齐举行

哈通社乌鲁木齐4月24日电 （记者萨德克•阿克加诺夫），4月22日，以"新丝路新业态大开放大合作"为主题的2016年中国新疆春季特色旅游国际交易会在新疆国际会展中心开幕，交易会共吸引了300多家旅游企业参会，哈萨克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦等十几个国家的政府官员、旅游部门和旅游企业参展。

受交易会组委会的邀请，2017年阿斯塔纳世博会运营公司在交易会期间举行系列推介活动，这是迄今为止面向新疆民众最大规模的世博推广活动。阿斯塔纳世博会组委会委员、主管旅游推介的官员若扎•阿山巴耶娃出席交易会。

她介绍说，阿斯塔纳世博会园区内道路、市政配套、世博村等项目正在抓紧建设，参展工作顺利推进，到目前为止，已有81个国家和14个国际组织确定参加2017年阿斯塔纳世博会。阿斯塔纳世博会的目标是力争吸引100多个国家和国际组织前来参展、500万人次游客前来参观，这将是一届盛况空前、充满商机的盛会。阿山巴耶娃热诚邀请新中国游客，2017年6月相聚阿斯塔纳，在"未来能源"的主题下，共赏盛会，共襄盛举。

期间，世博会运营公司举办了各类宣传推介活动，向国际友人推介阿斯塔纳旅游，与一些国家旅游管理机关进行了接触。我国相关州市与新疆一些地州市签署国际旅游合作协议。（编译：金桥）