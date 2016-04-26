“组市松纹”获选东京奥运新会徽（图）

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据共同社消息，4月25日下午，2020年东京奥运会和残奥会组委会在东京都港区公布了新会徽。设计师野老朝雄设计的作品A"组市松纹"取得胜利。

消息称，东京奥组委宣布名为"组市松纹"的作品在四组备选方案中中脱颖而出，正式成为2020年东京奥运会会徽。"组市松纹"是日本江户时代（公元1603年-1878年）广为流行的一种花纹，此次入选的"组市松纹"会徽整体为蓝色，由三种形状不同的四边形组成一个大环，象征在尊重多样性的同时力争整体和谐。

为了避免再次出现会徽设计涉嫌抄袭的尴尬，此次东京奥组委在评选过程中力争做到公正公开，在对收集到的14599件作品进行了细致的研究和比较之后，于两周前向全社会公布了最终入选的四套方案，"组市松纹"作为A方案，名列其中。根据会徽委员会的介绍，他们通过各种渠道，充分收集了民间的意见，并在投票前向21位来自艺术界、体育界和经济界的代表们介绍了民众的意见。投票原订采用末位淘汰制，每轮淘汰排名垫底的作品，唯有获得21位代表中一半以上支持的作品，才能成为奥运会徽。出乎奥组委意料的是，实际投票仅仅进行了一轮就产生了最终赢家。日本文化厅长官、东京奥组委会徽委员会会长宫田亮平介绍说："在第一轮投票中，A方案获得了13票。由于这套方案获得了超过半数的13票，我们决定正式采用。"



方案 A "组市松纹"作品



方案 B "圆环"作品



方案 C "风神雷神"作品



方案 C "牵牛花"作品



作品A"组市松纹"及其设计者野老朝雄