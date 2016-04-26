韩国歌手洪真英意外成为哈萨克斯坦网红

哈通社阿斯塔纳4月26日电 韩国歌手洪真英可能想象不到她的一段舞蹈，在哈萨克斯坦社交网络上引起的模仿风潮有多么火爆。

这位现年30岁的韩国歌星在某次演出中进行了一段动作简单、节奏动感的现代舞蹈表演，这一简短的演出片段视频令人意外的在哈萨克斯坦年轻人们的社交圈中火了起来。

一开始，是一些年轻女孩子们在网络上发表与洪真英的舞蹈进行对比的模仿视频，随后很快小伙子们也加入了进来。随着视频在社交圈中的转发量越来越多，网络上的模仿视频也成指数级开始迅速增加，更有甚者在婚礼、节日等庆典上开始把这段舞蹈作为正式节目表演，参与者也不再限于年轻人，男女老幼皆有参与，宛如一场大众的狂欢秀。

绝大多数哈萨克斯坦网民其实一开始并不清楚他们所模仿的歌手究竟姓甚名谁，只是由于这段舞蹈的音乐节奏劲爆、动作简单易学且颇有些戏谑感，而引起了模仿的风潮。

但随着她的形象在网络上的大面积传播，确实有越来越多的网民开始关注这位歌手了。可以想见，如果洪真英今后有兴趣在访问哈萨克斯坦的话，仅凭 "她就是你们最爱模仿的那个韩国女孩儿"这样一句广告词，就能为她带来海量的关注了。（编译：塔尔）

