“中哈土伊铁路干线搭载丝绸之路经济带的发展”推介会在北京举行

哈通社北京4月26日电 （记者萨德克•阿克加诺夫）25日上午，"中国-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路干线搭载丝绸之路经济带发展"推介会在中国北京举行。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、土库曼斯坦驻华大使齐娜尔•鲁斯捷莫娃、哈萨克斯坦铁路总公司副总裁卡纳特.阿勒布斯巴耶夫、中国西安市市长上官吉庆、中国铁路总公司副总经理黄民、土库曼斯坦铁路运输部市场营销部主任阿扎特•阿勒孜梅多夫等130多位外交官、专家学者和企业界人士出席推介会。

此次推介会由哈萨克斯坦驻华大使馆、土库曼斯坦驻华大使馆和哈萨克斯坦铁路总公司联合主办，旨在推介哈萨克斯坦和土库曼斯坦跨境运输潜力、货运运输领域合作发展经验以及两国与伊朗、中国之间货物运输优化处理的可能性。

会上，努雷舍夫作了主旨发言。他说，丝绸之路经济带两个主要交通走廊都穿越中亚，其一是，中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海)，其二是，中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海。随着首列中国货车穿越中亚，我们见证了沿路国家携手重振丝绸之路。他说，比起海运，在商品交付速度方面，铁路运输节省了不少时间。这一走廊显然证明了自己的优势。



努雷舍夫指出，中国的"一带一路"正在为亚洲各国建立起一个互惠互利、合作共赢的国际物流通道和国际商贸通道。中国经哈萨克斯坦至欧洲的物流通道若延伸和有效运作，将为伊朗铁路运输带来巨大的发展机遇。（编译：金桥）







