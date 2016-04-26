中国西安市市长：纳扎尔巴耶夫在中国享有很高威望（图）

哈通社北京4月26日电（记者萨德克•阿克加诺夫）25日，"中国-哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路干线搭载丝绸之路经济带发展"推介会在中国北京举行。

推介会期间，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫与中国陕西省西安市市长上官吉庆就"一路一带"战略框架下两国合作事宜举行会谈。

上官吉庆说，习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统建立了密切的工作关系和个人友谊，中哈战略伙伴关系取得全方位和快速发展。纳扎尔巴耶夫总统在中国享有很高威望。

上官吉庆还回忆起自己担任宝鸡市市长期间访问哈萨克斯坦时的情景，并邀请努雷舍夫大使出席今年5月在西安市举行的"丝绸之路经济带"新举措和新成果展览会。

在回答哈通社记者提问时，上官吉庆说，西安是中国最大的陆地港口，2016年3月26日，装载着2000吨哈萨克斯坦油脂的首趟"长安号"中亚国际货运班列驶入西安国际港务区。

上官吉庆说，西安至中亚的国际铁路通道为加强新欧亚大陆桥沿桥各国经济合作构建了新的桥梁。我们的企业正在着手与中亚各国龙头企业建立合作关系。例如，爱菊集团成立专项考察组先后多次前往哈萨克斯坦考察优质原料基地，并开始在哈萨克斯坦建立油脂分厂、面粉分厂、豆制品分厂等分支机构。如今越来越多的电子商务企业正在开始开拓中亚市场。

土库曼斯坦驻华大使齐娜尔•鲁斯捷莫娃、哈萨克斯坦铁路总公司副总裁卡纳特.阿勒布斯巴耶夫、中国铁路总公司副总经理黄民、土库曼斯坦铁路运输部市场营销部主任阿扎特•阿勒孜梅多夫等130多位外交官、专家学者和企业界人士出席推介会。（编译：金桥）









