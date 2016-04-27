俄罗斯与乌兹别克斯坦总统讨论国际与双边以及地区局势问题

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据卫星网消息，俄罗斯总统普京4月25日与乌兹别克斯坦总统卡里莫夫举行非正式会晤，此次会晤持续了3个小时，期间就国际议题、双边关系以及地区局势进行了讨论。

普京在与乌兹别克斯坦总统会谈期间表示："我们昨日有机会进行非正式会晤，就像外交官说的那样，两个人面对面进行对话。并且在3个小时内详细地讨论了双边关系、国际局势以及地区局势。"



俄总统指出："今天的重点是我们的双边关系以及在对于我们最重要的国际组织中的工作。我是指上合组织，您目前在该组织的工作最积极。"



卡里莫夫则对普京邀请他对莫斯科进行正式访问表示感谢，并对进行长时间非正式谈话表示赞赏，尽管俄罗斯总统的日程安排很紧。



卡里莫夫指出："我对昨日的会谈表示满意，不仅是满意，而且认为此次会谈，如果不是今日，那么明日可能会得到结果，并且此次会谈很坦率的，不仅是开放，而且坦率。"



乌兹别克斯坦总统表示："我们实际上很少涉及外交问题，而更多是面对面直接对话。我非常喜爱这样的会晤，尤其是不需要去臆造某些外交方式，有时可以用更短的时间，但是非常准确地描绘自己的想法。"