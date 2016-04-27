巴黎袭击：比利时引渡嫌犯萨拉赫至法国

哈通社阿斯塔纳4月27日电 据BBC消息，周三（4月27日），比利时将去年巴黎袭击案的嫌疑人萨拉赫（Salah Abdeslam）引渡回法国受审。

此前，在逃亡四个多月后，他于3月18日于布鲁塞尔被抓获。



26岁的萨拉赫是法国公民，但他出身在布鲁塞尔，且在巴黎袭击前一直居住在布鲁塞尔。



在去年11月13日的那次致命袭击中，至少130人死亡，数十人受伤。



比利时联邦检察官说，他们在今天早晨已经"将萨拉赫移交给法国警方"。此前，法国警方在3月19日发布欧洲抓捕令。



报道说，在抵达法国后，萨拉赫很快就在当地时间9：05分被正式关押。检方表示，在调查进行的同时，他们还将寻求萨拉赫的还押拘留。



萨拉赫被控参与恐怖主义谋杀，并被指加入恐怖组织。



此前，法国刑事律师伯顿（Frank Berton）对法语媒体说，在上周五与萨拉赫会面两个半小时后，他决定将在法国为他出庭辩护。



伯顿表示，虽然他知道为萨拉赫辩护存在风险，但他认为"他也有被公平审判的权利"。



不过，萨拉赫的比利时律师马里（Sven Mary）则警告说，为萨拉赫辩护风险很大。他说，他曾在办公室被萨拉赫用身体与语言攻击过。当时，警方还为了安全起见，还护送他的女儿去学校。