委内瑞拉又出省电新招：公务员一周只上两天班

电力短缺问题在委内瑞拉已经持续多年，甚至发生过总统马杜罗在电视直播讲话时停电的尴尬事件。显然，这一次委内瑞拉的电力短缺更为严重。

为了应对当前国内面临的严重的电力短缺问题，委内瑞拉政府又出新招，在公共部门实行一周只上两天班的工作制度。

据BBC报道，委内瑞拉副总统伊斯图里斯（Aristobulo Isturiz）通过全国电视广播宣布，公共部门的工作人员每周只需要在星期一和星期二出来工作，直到电力短缺危机结束。这一举措将直接影响到200多万公务人员。

"除非有非常重大和必要的事情要做，星期三至星期五，所有的公共部门将停止办公。"

此前，委内瑞拉政府已经采取一系列措施进行应对。总统马杜罗曾提倡女性停用电吹风，让头发自然干。2月，购物中心被告知要缩减白天的经营时间，想办法节约用电。

上周，委内瑞拉宣布每天将断电四小时。电力部长莫塔（Luis Motta）呼吁民众发扬爱国精神，称这一轮电力管制可能会持续40天左右，直到Guri大坝的水位线稳定下来。水力发电的Guri大坝为委内瑞拉提供75%的电力，但现在的水位线却达到纪录低位。

本周早些时候，委内瑞拉政府还决定把时间调快半小时，以减少傍晚用电的需求。

马杜罗称，厄尔尼诺现象严重影响了委内瑞拉的天气，导致出现严重的干旱问题。这使得Guri大坝水位线急剧降低，造成电力短缺。他表示，一旦开始下雨，该国就会很快摆脱电力短缺的状况。不过很多专家则称，问题的关键是委内瑞拉国内缺乏进行基础设施建设的投资。

电力短缺给日常生活带来了一系列问题。持续的电力短缺造成无法使用电力泵抽水，这让用水成了问题。断电后街道一片漆黑，这让行走在原本就被称作世界上最暴力国家之一的委内瑞拉，变得更让人恐惧。

据CNN报道称，委内瑞拉居民迪亚兹（Diaz）和妻子、三个女儿住在首都加拉加斯的郊区，一家人现在的生活受到了很大影响。

"自从上个月起就开始断电，之前是早上停两小时，下午停两小时。现在成了连续四小时，我们已经没法再这样生活下去了。"

电力短缺进一步加剧了国家的经济危机。许多商人和反对派政治家指责当前出现的危机以及基础物资不足问题是由于政府管理不当造成的。

他们表示，2003年时任总统查韦斯实施的严厉汇率管制措施进一步恶化了委内瑞拉的经济局势。同时，由于石油价格大幅下滑，依赖石油出口的委内瑞拉经济又遭遇新的重大打击。