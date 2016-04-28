美国大选：特朗普谈“美国优先”外交政策

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据BBC消息，美国共和党总统参选人特朗普周三（27日）在首都华盛顿发表讲话表示，他将实施"美国优先"的政策，并形容奥巴马行政当局的外交政策是"彻底的灾难"。

他说，此时此刻应该给美国外交政策"除锈"，把美国人民的利益和美国安全放在"高于一切"的位置上。



曾经担任电视真人秀节目主持人的特朗普，以前从未竞选过公职，此前也没有全面阐述过他的外交政策目标。



但是在华盛顿五月花酒店进行的一场历时38分钟的演讲中，特朗普强烈抨击现任总统奥巴马的外交政策，指责他使美国变得更加虚弱。



他说，奥巴马让中国占美国的便宜，没有打败"伊斯兰国"极端分子。



他在这次外交政策讲演中还表示，他将使美国的盟国为各自防务承担各国的财政负担。



特朗普表示，如果11月当选总统，将寻求与俄罗斯和中国改善关系。



美国在许多问题上与俄罗斯关系紧张，其中包括莫斯科对叙利亚总统阿萨德的支持。



特朗普表示，美国从实力地位出发，与俄罗斯缓和紧张关系是可能的。



他指出，他将利用美国的经济杠杆，劝说中国设法阻止朝鲜的核计划。



特朗普说，"中国重视实力，但是由于中国在经济上占了我们的便宜，我们完全失去了他们对我们的重视。"



在谈到与盟国关系时，特朗普表示，他将分别要求召开北约峰会和亚洲盟国峰会，讨论如何"重新平衡"美国对这些盟国防务做出的财政承诺。



他对美国的盟国表示不满。他指责这些盟国利用美国的防卫保护伞，却没有承担公平的财政份额。



"我们保卫的这些国家必须为自己的防卫承担费用。如果做不到这一点，美国就准备让这些国家自己保卫自己。我们被无选择。"



过去曾取笑其他政客需要使用提词机才能演讲的特朗普，周三也罕见地使用了2部提词机帮忙。



据《纽约时报》报导，特朗普上次使用提词机是上个月在华盛顿以色列公共事务委员会前。他的竞选团队幕僚表示特朗普过去1个多星期来都在准备这场外交政策演讲，也请了许多该领域的专家指点。



稍早，特朗普囊括东北部5个州初选胜利，克鲁兹和卡西奇将在接下来合作阻挡特朗普继续胜选。民主党的希拉里·克林顿在4个州拿下胜利，加大与桑德斯的差距。



特朗普在康涅狄格州、宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、罗得岛州胜选后，称自己是共和党的"准提名人"。



民主党方面，克林顿拿下4个州，桑德斯则在罗得岛州获胜。



特朗普的同党竞争者们已经将选战重心转移至之后要举行投票的州。



克鲁兹和卡西奇两人将在印第安纳州、俄勒冈州、新墨西哥州的初选中合作。



特朗普谴责两人的合作协议是软弱和绝望的表现。