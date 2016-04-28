亚信外长会议召开 中方呼吁和平解决争议（图）

哈通社阿斯塔纳4月28日电 据外媒消息，亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议周四在北京召开，多国外长就亚洲地区的安全局势和所面临的威胁进行了对话和讨论。中国外长王毅呼吁各方依照国际法准则，和平解决地区争议，并指出联合国应在解决地区安全威胁的问题上发挥重要作用。

中国外交部长王毅在会上表示，亚信会旨在鼓励各方在非政府层面就建立亚洲安全新架构等问题进行讨论。他说："亚信的非政府论坛和第六届的亚信智库论坛鼓励各方在二轨以及非政府的层面积极探讨如何来建立亚洲安全的新架构，重点就设立热点协调机制、开展反恐和执法安全合作、共同保障‘一带一路'建设安全等问题进行务实的交流。"



王毅还呼吁各方通过对话解决现存的地区争议，并指出联合国在解决地区安全威胁的问题上应发挥核心和主导作用。他说："呼吁各方要根据公认的国际法的准则，通过对话与协商，和平解决存在的争议。我们就应对恐怖主义、毒品走私、武器贩运和跨国有组织犯罪等本地区面临的主要的安全威胁深入交换了意见，强调联合国应该在解决这些问题当中发挥核心和主导的作用。"



朝鲜因核试验问题成为本次会谈的焦点。自今年一月份开始，朝鲜加紧了对其核能力的发展，朝鲜已经进行了第四次核试验并且在随后进行了一系列导弹试验。



联合国已经做出决议限制朝鲜发展核武器和弹道导弹技术，但朝鲜无视这一决议并且准备在近期举行另一次武器试验的举动让韩国和其它国家感到紧张。



韩国外长尹炳世表示，希望此次会议能够在阻止朝鲜发展核武器以及进行下一次核试验的问题上起到特别的作用。他说："关于此事，我希望亚洲相互协作与信任措施会议在阻止朝鲜发展核武器以及停止朝鲜进行下一次核试验的问题上起到特殊作用。此外，我还希望我们亚信会的伙伴们，一些地区国家，能在贯彻执行联合国安理会第2270号决议的问题上显示其领导力。"



中国主持召开本届亚信外长会议期间，韩国表示，朝鲜又进行了一次中程弹道导弹试验，这一试验以失败告终。在韩国发布这一消息前几小时，中国国家主席习近平刚刚表示中国绝对不会允许朝鲜半岛生乱。



土耳其外长恰武什奥卢和俄罗斯外长拉夫罗夫在会上讨论了叙利亚、伊拉克、利比亚和也门等国家的极端主义威胁问题。



亚洲相互协作与信任措施会议于1992年成立，旨在为各国就亚洲安全问题提供对话和协商的平台。与会的团体由26个成员国组成，其中包括俄罗斯和来自中亚以及中东地区的很多国家。美国及其在亚洲的一些盟友，诸如菲律宾和日本，位列八个观察国之中。这一会议每四年举行一次外长会谈。







