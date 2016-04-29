伊德里索夫会见中国外交部长王毅

哈通社阿斯塔纳4月29日电 正在中国出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议的外交部长伊德里索夫，4月28日在北京同中国外交部长王毅举行会谈。

双方就哈中各领域关系发展，以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈中，伊德里索夫表示，习近平主席在亚信外长会开幕式上就亚信发展提出的主张富有远见，哈方将继续支持中方做好主席国工作；哈方视中国为对外关系最优先方向之一，愿保持双边高层交往，加大相互政治支持，深入参与"一带一路"建设，加强在国际和地区事务中的合作，共同促进地区及世界的发展、稳定与安全。

王毅表示，当前中哈关系发展势头良好，政治互信不断深化，发展战略实现对接，各领域合作蓬勃发展。双方共建丝绸之路经济带和产能合作已取得实际成果，成为两国务实合作新的增长点。双方在联合国、上海合作组织、亚信等多边框架内密切协调配合，维护了共同利益。中方愿与哈方继续落实好两国元首达成的合作共识，提升全面战略伙伴关系水平。哈是亚信的创始国，中方作为现任主席国，愿与哈方加强沟通，共同探讨亚信未来发展方向，努力将其打造成为地区安全对话与合作的样板。 （编辑：塔尔）

