白俄罗斯将发行新版货币 专家担忧会导致假币泛滥

哈通社阿斯塔纳4月30日电 据24.kz消息，白俄罗斯政府计划对货币面值进行改革，新版白俄罗斯卢布的面值将减去"4个0"，亦即将面值直接缩小一万倍。

其中，新版货币最大纸币面值将由原来的20万白卢布变为500白卢布，相当于现流通的500万白卢布；最小纸币面值将由原来的100白卢布变为5白卢布。此外，白俄罗斯新版货币还将增发硬币。

白俄罗斯国内的部分专家对此持反对态度，认为新版小面值货币会对国内的金融秩序造成影响，而且将导致假币的泛滥。

对于这种观点，白俄罗斯官方认为是小题大做。白政府称，新版货币设计精良，很难被仿造，无需对此过度担心。

目前白俄罗斯新版卢布尚未正式发行，人们只在电视节目中见过这款新卢布的介绍和图片。

据悉，2016年7月1日至2016年12月31日期，白俄罗斯银行将提供"旧钱换新钱"服务，没有汇率损失，且无需任何手续费用。

替换比例为10000旧版白卢布=1新版白卢布，即直接去掉4个0。

在此期间，两种版本货币同时正常流通。同时，白境内的生产厂家、供货商、销售人员在提供商品、服务信息时，以及提供账单时，需要同时包含新旧两种版本货币的价格。（编译：塔尔）