纳扎尔巴耶夫：和谐和统一是我们的一面旗帜

众所周知，纳扎尔巴耶夫总统自主政哈萨克斯坦起就非常重视民族和睦，哈萨克斯坦获得独立后，更是把民族和睦当做国家统一、政局稳定和国家各项事业发展的根本保证。他在各种会议和非会议场合所发表的讲话，占比最的大一"族"就是民族和谐。

5月1日是哈萨克斯坦民族团结日。在节日来临之际，总统府Facebook官方主页整理发表了纳扎尔巴耶夫总统与此内容关联的部分名言名句。

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哈萨克斯坦最需要和谐、耐心和创造性的民族首先就是我们---哈萨克人

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和谐和统一是我们的一面旗帜

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团结能使国家走向强盛

内斗将使国家走向衰落

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财富和权势的最终得主是得人心者

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我们的先辈抱团是为了生存

我们为了强大应紧密团结

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团结一致，定能勇往向前，无往不胜

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团结一心，国家才能繁荣富强，老百姓才能安居乐业

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以往，人民若处于一盘散沙状态和没有爱国主义牺牲精神，也就不可能有今天的哈萨克大地和独立的哈萨克斯坦。

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团结是崇高的美德

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外敌从未打败过哈萨克人，将来更是如此，哈萨克人曾衰落过，那是因为内斗，哈萨克人强大过，那是因为紧紧团结在一起

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哈萨克人要团结，先团结自己，进而才能团结他人。（编译：金桥）