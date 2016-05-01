丁俊晖成首位斯诺克世锦赛决赛亚洲球手

哈通社阿斯塔纳5月1日电 据BBC消息，中国球手丁俊晖以17比11击败苏格兰球手阿兰·麦克马努斯（Alan McManus），成为首位晋身斯诺克世锦赛决赛的亚洲球手。

周六（4月30日）进行的这场半决赛分四个阶段进行，丁俊晖赢得了其中三个阶段的比赛，而且他七次单杆破百，创下克鲁西布剧院（Crucible Theatre）比赛单场最多破百的纪录。

他打破了此前由罗尼·奥沙利文（Ronnie O'Sullivan）和史蒂芬·亨德利（Stephen Hendry）保持的纪录。

在另一场半决赛中，世界排名第一的马克·塞尔比（Mark Selby）以17比15击败香港球手傅家俊。

这场比赛创下克鲁西布剧院世锦赛史上一个阶段比赛历时最长的纪录，也令丁俊晖和麦克马努斯的对决延迟了37分钟。

不过29岁的中国球手并没有浪费更多的时间，他在午夜过后前三阶段结束时以14比10领先。

世界排名第17的丁俊晖在前两个阶段与对手不相上下，各赢得一个阶段的比赛。45岁的麦克马努斯是自1985年的雷·里尔顿（Ray Reardon）之后进入世锦赛半决赛年纪最大的球手。

在最后一个阶段，丁俊晖进入胜利冲刺，他打出了本场比赛的第10个单丁破百，这也打破了世锦赛单场比赛单杆破百总次数最多的纪录。

之后他顺利取得胜利，这是他自4月初开始资格赛征程以来的第七场胜仗，他至目前为止在资格赛中赢得了28个阶段的比赛。



丁俊晖创下世锦赛单场单杆破百纪录



冷静的丁俊晖



与周五的两场比赛相比，这四个阶段比赛的对决一直都显得不那么跌宕起伏。

丁俊晖很渴望保持冷静："我想进决赛，但我感觉很平静。赛事还没有结束。"

"我想要保持精神集中。上个赛季和这个赛季，我都没有打好，但三月和四月，我开始好转了。"

"现在我有信心和任何一个对手打比赛了。"