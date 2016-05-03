哈萨克斯坦商界人士谈农用土地出售引起的舆论争议

哈通社阿斯塔纳5月3日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）将于今年7月1日正式生效的《对哈萨克斯坦土地法及相关法规进行补充修改法案》，在国内造成的舆论风潮，已是不争的事实。

针对这一问题，哈萨克斯坦沃尔达巴斯禽类产品有限责任公司总裁穆拉特•塔哈耶夫向哈通社记者阐述了他的观点。

塔哈耶夫认为，国内舆论中出现的所谓"卖地争议"，实际上是由于部分公众误解了即将在2个月后生效的新法案部分条款。

"当然，我们必须理解公众对于土地命运的担忧，尤其是对将农用土地出租给中国公司进行耕种，结果由于中方大量使用化肥而导致土地在2-3年内便无法继续耕种的现象而引起的反对声，都是完全可以理解的。" 塔哈耶夫说。

塔哈耶夫表示，我国法律已经对这类情况做出了明确的预防和处罚规定，土地承包方一旦被发现使用了未经我国批准的化学肥料，将受到相关部门的严厉惩处，并收回土地的使用权。土地管理部门平时也将定期不定期对相关承包企业进行抽查，确保杜绝此类情况的发生。

"仅在去年，就有187个土地承包商和个人因违法土地法而遭受处罚，其中171个团体和个人被处以总额达1.659亿坚戈的罚款。"他说。

据其介绍，在2012年-2014年间我国针对被出租农用土地使用情况进行的调查中显示，至少有740公顷农用土地处于未经开发和使用的"荒废"状态，而且这些土地中有一部分已经出现了土地肥力降低和退化的现象。

"相对而言，购买土地的人，由于已经成为了土地的所有人，因此会对土地的开发尽心尽力，努力保持土地的活力，想尽办法提升土地的价值。而出租或承包者则在这方面不会十分用心，他们一般只选择尽量利用土地为自己赚取利益，并不会对土地的保护方面操太多的心。" 塔哈耶夫说。

塔哈耶夫表示，目前沃尔达巴斯禽类产品有限责任公司以49年期租用了约2000公顷的农用土地，他计划在7月1日新法案正式生效后，根据该法案的新规，买下这片土地的所有权。

"总的来说，我们的土地，哪怕只有鞋垫那么大的地方，也是不会被出售给外国公民的。先辈们留给我们的土地是珍贵的，我们要用自己的双手将它开发起来，通过劳动来让这片土地更加生机勃勃。现在真正的要务是让那些荒废的土地，找到真正能将其妥善开发的主人们。" 塔哈耶夫说。（编译：塔尔）