斯诺克世锦赛塞尔比夺冠　丁俊晖屈居亚军

哈通社阿斯塔纳5月3日电 据BBC消息，斯诺克世界锦标赛连续两天的决赛在谢菲尔德结束，世界排名第一的英格兰球手塞尔比（Mark Selby）以局数18比14击败中国的丁俊晖，成为2016年的冠军。

来自莱斯特城的塞尔比在2014年首次于谢菲尔德称王；屈居亚军的丁俊晖原本寻求成为斯诺克世锦赛历来首位亚洲冠军。

两人从星期天（5月1日）苦战至星期一（2日）凌晨，局数打成14比11。至星期一下午开展下半段比赛，塞尔比继续将领先优势扩大。

莱斯特城足球俱乐部刚于星期一傍晚首获英超冠军，时隔13分钟后就传来了塞尔比夺冠的消息，让这座英格兰中东部城市双喜临门。

塞尔比在BBC的赛事直播中接受采访说，这一次争标面对的压力比两年前要大得多，面对丁俊晖这样的对手，开局先赢六局不能代表什么，而丁俊晖星期一初段的表现甚佳，他也只能沉着应战。

当被问到莱斯特城成为英超盟主时，塞尔比说："成为英超冠军是了不起的成就，我想对拉涅利（莱斯特城主帅）和男生们说，干得漂亮。"

塞尔比和球评家们对丁俊晖的评价不俗

丁俊晖则在星期二（3日）凌晨发微博说："整个赛季到此就算结束了。虽略有遗憾也算圆满。冲出了整个赛季的阴霾，也证明了自己作为黄皮肤的亚洲人，也是可以打长局比赛的。足够了。大家下赛季见。"

他在赛后会见中国媒体时说："五年前我在世锦赛中晋级了四强，这次我向前进了一步。也许下一次我就能夺冠。这在我的职业生涯中是一次非常重要的经历。"

32岁的塞尔比是斯诺克世锦赛自1977年迁至谢菲尔德克鲁西布剧院举行以来，第六位二度或多次夺冠的球手。

塞尔比此前特意退出两场影响世界排名的大赛，专心准备这次季末大赛。但BBC体育记者沙蒙·哈菲兹在谢菲尔德报道说，塞尔比没有全面发挥，其慢条斯理的打法也招来了不少批评，但最终凭着明显顽强的精神素质展现了他的经验，并拿下殊荣。

29岁的丁俊晖这次并未被视为大热门，让他反而能轻松作赛，并创下整届世锦赛打出15次破百的成绩，仅比"台球皇帝"亨德利少一个破百。

六届斯诺克世锦赛史蒂夫·戴维斯在BBC节目上评论说："丁俊晖影响了一代中国球手，当他们能看见他所展示的性格素质，那（这次落败）就谈不上是失败。"

"中国总有一天能出个冠军球手。这是精彩的一届，很高兴能看到球手们心坎里有着一股毅力。"

丁俊晖（中）与塞尔比（左）的32局比赛拉锯甚久，彼此寸步不让