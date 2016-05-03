巴格达气氛平静又紧张

哈通社阿斯塔纳5月3日电 据美国之音消息，星期二，成千上万的朝圣者在巴格达北部聚集，参加什叶派穆斯林的宗教节日，纪念八世纪的伊玛目穆萨·阿勒-哈德希姆，尽管本星期发生两次圣战者进行的炸弹袭击对他们构成威胁。

抗议者星期六冲进巴格达国际区，但星期一减少了抗议规模，从那里出来敬祝节日。尽管当局加强了保安措施，其中包括在主要道路上设置路障以保护朝圣者，但逊尼派极端分子依然发动了袭击，其中包括星期一的汽车炸弹袭击，18位朝圣者死亡。

抗议领袖萨德尔试验将率领抗议者在本星期五重返国际区。那里是伊拉克议会和一些外国大使馆及国际组织的所在地。萨德尔表示要对伊拉克政府施加压力，以迫使政府改组，或进行临时选举。

在萨德尔的追随者星期六和星期天冲入议会要求成立新政府时，大部分议员都已经离开。

现在还不清楚抗议者具体要在什么时间返回。伊拉克议会议员赛里尼对美国之音说，总统马苏姆和总理阿巴迪以及民兵领袖未能就今后如何管理国家的事宜达成协议。

萨德尔是一个很有影响力的什叶派教士。他因在伊拉克跟美军对阵而获得名声，在伊拉克有许多追随者。他正在利用伊拉克公众对政府的贪污腐败、政治上任人唯亲和管理不善的不满。

他的追随者冲入国际区是国际区保安防线第一次受到严重冲击。但这次冲击没有导致流血。提供安全和风险管理分析的苏凡集团指出，这"显示国际区的保安力量同情冲击者，或接到不要抵抗的命令，或两者兼而有之"。