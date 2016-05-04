美国大选：克鲁兹退出共和党初选

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据BBC消息，美国总统大选共和党参选者泰德·克鲁兹在印第安纳州初选中大败后宣布退选。

在共和党内并不受众多党员欢迎的纽约商人多纳德·特朗普几乎肯定将赢得共和党初选提名。

早些时候，克鲁兹把特朗普称为"撒谎者"，并说他不配当总统。

而在民主党初选竞争中，伯尔尼·桑德斯预计将在印第安纳州初选中击败希拉里·克林顿。

桑德斯此前在所有重要各州初选中均落后于克林顿，但在此次胜利后，他对法新社表示："克林顿竞选阵营以为竞选结束了，但他们错了。"

克鲁兹的竞选顾问曾把印第安纳州作为阻止特朗普迈向提名之路的最佳希望。







在获悉夺得印第安纳州初选胜利的消息之前，桑德斯在肯塔基州举行了集会

他在印第安纳州对支持者表示，"我们尽了全力，但选民选择了另一条路"。

星期二（5月3日），克鲁兹和特朗普之间的唇舌之战达到了高峰。克鲁兹抨击特朗普这位亿万富翁"完全不道德"，是"一个病态撒谎者"，以及"玩弄女性的风流坯子"。

特朗普则回应说，克鲁兹是一个"旨在挽救失败竞选的绝望参选者"。

不过，几小时之后，当克鲁兹宣布退选时，特朗普则称赞他是一位"强硬、聪明的竞选者"。