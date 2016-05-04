欧洲智库称叙利亚战争可能引发国家间对抗

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据路透社消息， 欧洲一家智库周三称，外部势力越来越介入叙利亚冲突，使得其演变成一场"代理人战争"（proxy war），而介入的外部势力之间无意间发生对抗的风险上升。

叙利亚冲突的两方都有外国介入，俄罗斯与伊朗部署力量支持叙总统阿萨德，而美国、土耳其和沙特则向叙利亚反对派提供武器、资金和政治支持。

智库"欧洲领导力特别小组"（European Leadership Task Force）周三发布报告，回顾去年11月土耳其击落一架俄罗斯战机一事，并呼吁所有国家避免可能被误解为直接攻击他国武装的行为。

"据联合国叙利亚独立国际调查委员会最近的报告，（叙利亚）冲突已演变成‘一场由错综复杂的联盟网络从海外操纵的、有多方参与的代理人战争。"报告写道。

"而近几个月，这场代理人战争变成国家间直接冲突的风险上升。"该智库表示。该智库的专家包括俄罗斯前决策官员，以及欧洲的前部长和防务规划人士。

"俄罗斯苏-24战机遭击落，表明发生直接对抗不再是不可想象之事，而代价可能是灾难性的。"

报告称，3月达成叙利亚停火协议后，发生意外冲突的风险下降。

但报告称，有些国家似乎认为他们仍有在叙利亚采取强硬单边行动的空间，因认定"另一方"将避免真的发生对抗。

"这种假设可能被证明是错误的。"报告说道。介入叙利亚战争的各国对各自盟友的控制力有限，而一些力量可能想要将其赞助国推向国家间对抗的方向。

"总之，一场意外、一个军事事件或者一项未经授权的行动就可能引发一场冲突，尤其是在缺乏有效沟通渠道的情况下。"