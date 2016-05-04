欧盟商讨修法 成员国拒收难民将被重罚

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据BBC消息，欧盟委员会提出庇护法律改革建议，拟对拒绝按配额收容难民的成员国征收罚金。

根据计划草案，处罚金额定在每名寻求庇护者25万欧元（29万美元）。不过，参与会谈的人指出，罚金数额可能会在未来几天出现调整。

欧盟委员会计划对现行的都柏林机制修订提出新的建议。

根据初步计划，在改革框架内，欧盟委员会将提议对拒绝临时安置寻求庇护者的国家征收费用，不过该条款目前仍处于磋商阶段。

由于难民潮压力不断增大，欧盟庇护体制陷入瘫痪状态。

最新建议需要得到大多数成员国和欧洲议员的支持。

分析认为，东欧国家如波兰和匈牙利，将会乐于接受收容难民的强制方案。

根据欧盟委员会的计划，以波兰为例，如果该国拒绝安置其配额为6200名来自意大利和希腊的难民，就必须缴纳超过15亿欧元罚金。

欧盟官员希望通过这项改革建议，再加上与土耳其达成的移民遣返协议，可以减缓难民危机给欧盟造成的紧张局势。

土耳其公民免签

据消息人士对BBC表示，欧盟将从周三（5月4日）开始有条件批准对土耳其公民入境实施免签政策。

土耳其必须在5月4日前满足该协议提出的所有72项要求，欧洲申根国家才可能从今年6月底开始对土耳其公民入境实施免签政策。

但欧盟外交官表示，土耳其目前仅满足了约一半的条件。

根据欧盟与土耳其达成的协议，在3月20日后非法抵达希腊的难民，如果没有申请庇护，或者他们的庇护申请被拒绝，他们就将被遣返土耳其。

每当有一名叙利亚难民被遣返土耳其，欧盟就会接收另一名提出合法庇护申请的叙利亚难民。

土耳其必须满足欧盟提出的条件，而且这项协议还必须得到欧洲议会和各成员国的批准。

经土耳其和北非抵达欧盟的大批难民正在欧盟各国掀起一场政治危机。