美国大选：特朗普对决希拉里胜算几何？

特朗普曾经暗示，克鲁兹的爸爸和美国前总统肯尼迪遭到暗杀的事件有牵连。

克鲁兹则形容特朗普道德败坏，是一个患撒谎疾病的的骗子和玩弄女人成性的家伙。

但是，这些都是午饭前的事情了。

现在，硝烟散尽，印第安纳州的初选结果已经揭晓。

特朗普已经战胜自己最强大的敌人，现在可以为共和党代表大会和秋天的大选作准备了。

另一方面，尽管希拉里•克林顿输掉了印第安纳，现在还是可以为对付特朗普这个非常规的共和党对手做好准备。

对特朗普来说，赢得共和党提名是一项巨大的成果，但是要想战胜民主党对手赢得大选则更为艰难。

共和党候选人必定会在秋天的大选中面临更大压力，更多的州可能会倾向于支持民主党。

特朗普带来的附加因素还有，他在南美裔选民和女性选民中声望太差。

像佛罗里达这样的州会极具挑战性，而科罗拉多州和弗吉尼亚州也会成为摇摆不定的艰苦战场。

还有钱的问题。特朗普是有钱，但还没有有钱到能够自我支持昂贵的现代总统竞选活动的程度。

筹集这样的资金需要一个由捐助人组成的发达的网络，而特朗普现在缺乏这个网络。

他能做到这一点吗？也许能做到。但是他需要在很大程度上利用共和党的资源。

特朗普可能会赢得一些美国劳动阶层选民的支持，但是这是否能够弥补他在党内失去的支持，并且抵御民主党可能获得的支持呢？这是个问题。

希拉里•克林顿阵营现在已经开始攻击特朗普的个人毛病，包括狂躁的性格，半夜发"推特"的非正常行为，等等。

他们想把特朗普描绘成一个危险和古怪的家伙，不适合于入主白宫。

希拉里•克林顿刚刚输掉印第安纳州的初选，现在谈论她竞争大选的前景也许显得不够合适。

但是，她占据着优势，只需要在未来的初选中获得三分之一剩余代表的支持就能获得提名。

尽管希拉里•克林顿可能在过去八年一直做着总统梦，但她绝不会想到最后会遇到像特朗普这样的一个对手。

特朗普在共和党初选中的表现显示，他将是无法预测的，没有什么话题不能谈，没有什么攻击说不出口。

他在星期二（5月3日）对《华盛顿邮报》说，"坦率地说，她的过去存在很多问题。"

特朗普在赢得印第安纳州初选后似乎已经开始了对希拉里•克林顿的尝试性攻击，提及她对导致宾夕法尼亚和俄亥俄等州失业问题的产煤规则的支

持，并且形容她所支持的"北美贸易协议"是"最糟糕的贸易协议"。

对于民主党候选人来说，特朗普这样的共和党人很难对付。他会在移民问题上从右侧攻击你，但是对于外交和贸易政策这类问题，又会从你的左

翼发起攻击。

要想打败特朗普，民主党需要一个机智的和有创造力的候选人，但这似乎不是希拉里•克林顿的强项。

如果说2016年美国总统选举的初选是一场漫长的大戏，而印第安纳州初选则是一场红火绚丽的尾声，至少对共和党来说是如此。（来源：BBC中文网）