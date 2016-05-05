中国呼吁美国选民理性看待中美关系

哈通社阿斯塔纳5月4日电 据BBC报道，特朗普势以破竹，成为共和党总统候选人，而中国周三（5月4 日）呼吁美国选民以理性、客观的态度去看待中美关系。

特朗普的政纲包括向中国进口货物的关税提高至45%。另外，他亦指中国正与美国进行"经济战争"，夺去美国人的饭碗。

周日，特朗普将美国对中国的贸易差异与强奸相比。中国是美国最大的贸易伙伴。

周三特朗普最大的对手克鲁兹宣布退选。其后，中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问到中国会否担心特朗普会成为美国总统，洪磊说："美国总统选举是美国内政，我们对当前选举情况不作评论。"

洪磊说："中美经贸合作的本质是互利共赢，符合双方共同利益。我们希望美国各界人士理性、客观看待这一关系。"

中国官员通常都会避免直接批评特朗普。但特朗普建议美国禁止伊斯兰教徒进入美国境内，加上他指中国偷取美国人的工作的指控，则曾引来中国官员的间接批评。

不过，中国财政部长楼继伟批评特朗普对中国货物的关税建议，指他是"不理性的那类人"。

去年，美国对中国的贸易逆差达3660亿美元，比起2014年上升230亿美元。

中国官媒对特朗普的报道主要以发生事件为主，不过也有例外。

《人民日报》旗下的《环球时报》在三月曾指特朗普是种族歧视者，并"西方选举史上的确有过选出大独裁者的深刻教训"。

周三，新华社的英文版网页亦刊登一篇关于特朗普的分析文章，指假如特朗普修正"爆炸性修辞"，他有可能打败民主党的希拉里。

新华社的文章指，纵使希拉里在国际是有名的人物，但她不能够刺激支持者阵营。