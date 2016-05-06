戈洛夫金祝墨西哥拳迷节日快乐

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据Sports.kz消息，我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金在推特个人账号上祝贺墨西哥拳迷五月五日节快乐。

"祝所有墨西哥拳迷‘5月5日节'快乐！"戈洛夫金写到。（编译：小穆，审稿：塔尔）