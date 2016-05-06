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    13:00, 06 五月 2016 | GMT +6

    戈洛夫金祝墨西哥拳迷节日快乐

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    哈通社阿斯塔纳5月6日电 据Sports.kz消息，我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金在推特个人账号上祝贺墨西哥拳迷五月五日节快乐。

    "祝所有墨西哥拳迷‘5月5日节'快乐！"戈洛夫金写到。（编译：小穆，审稿：塔尔）

    标签:
    体育 社会 戈洛夫金 黄金储备
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