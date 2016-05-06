苏格兰三分天下 伦敦或出穆斯林市长

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据BBC消息，综合市政、地方议会改选和国家议会两区补选的被称为"超级星期四"的英国选举日结果周五（5月6日）陆续出笼。

截至BBC中文网记者发稿，曾一度几乎垄断苏格兰地方议会的苏格兰民族党（苏民）虽然仍保持了第一大党地位，但已失去超半数席位的绝对多数；坚决主张英国脱离欧盟的英国独立党（英独）在维持全国得票率同时，首度在威尔士赢得地方议席。

近来"左转"的工党在苏格兰支持率继续滑坡，但是在英格兰则稳住了阵脚；而受到国际国内瞩目的伦敦市长选举，很可能选出这个世界大都市历史上首位穆斯林市长。



主张苏格兰独立的苏格兰民族党三度获得议会多数，但一党独大的局面已不再 - 图为苏格兰民族党党魁回到选区促选

苏格兰三分天下

主张苏格兰脱离联合王国独立的苏民虽然在地方议会选举中完成了史无前例的三连任，但最终未能获得上届几乎垄断议会绝对多数席位。

在苏格兰议会总共129席中，苏民获得63席，保持第一大党地位。保守党从只有个位数字议席的窘境反弹，一举夺得31席，跃升第二大党地位，原为第二的工党则下滑至24席仅排第三。

苏格兰政坛开始呈现三分局面，苏格兰民族党的一党独大趋势受到一定遏制。

有分析人士指出，选民心态变化与石油价格大跌、对北海石油生产依赖严重的苏格兰经济受挫等原因不无关系。

工党稳住英格兰

工党党魁科尔宾（右）和影子财相麦克唐纳（左）被工党内部原布莱尔派人士指责左倾

近来因选出左翼党魁科尔宾而被媒体广泛批评意识形态左转，甚至有可能因地方选举结果发生内讧的英国工党，这次虽然在苏格兰表现不佳，失去第二大党地位，但是在英格兰地方选举中则基本保持了原有地盘。

分析人士指出，虽然工党在全国的总体得票率下滑了6%，但是由于执政保守党的得票率也相应下滑，使得工党得以基本保持对原有地方和市政议会的基本多数控制。

从得票率层面看，英国独立党和威尔士独立党，以及自由民主党等一些"边缘"政党的点票率稳中有升，分散了两个主流大党的选票，也是英格兰市政议会选举基本没有大意外的主要原因。

英独党再有突破

英国独立党自从上届大选中首度在国家议会中获得一个议席之后，此次再度创造历史，在威尔士地方议会中至少已赢得60席位中的6席。

曾在威尔士长期保持绝对优势的工党，此次继续保持地方议会多数但得票率有所下滑，所控席位也失去超半数的绝对多数，仅占29席。

另外，主张威尔士独立的威尔士党获得11席，保守党稳中有退获得9席，自民党1席。

伦敦或有穆斯林市长

工党候选人萨迪克·汗很可能成为这个世界级都市历史上的第一位穆斯林市长

在众多地方选举中，独占英国经济四分之一强的国际大都市伦敦自然备受瞩目。

而从选前民调和截至发稿时间的所有投票站出口民调结果都似乎显示，伦敦人很可能将选出有史以来第一位穆斯林市长。

工党市长候选人萨迪克·汗（Sadiq Khan）选前民调一直一路领先主要竞争对手保守党候选人扎克·古德史密斯（Zac Goldsmith）。

伦敦住房难，房价、租价过高，公共交通费用高昂，公共服务跟不上人口增长，交通状况不断恶化，警力资源不断遭遇裁减等等话题都是这次竞选期间民众关心的焦点。

伦敦市长选举点票仍在进行中，据悉最终结果将在伦敦时间5月6日晚间公布。