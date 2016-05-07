草根出身的巴基斯坦后裔成为伦敦首个穆斯林市长

当地时间周六，萨迪克·汗（Sadiq Khan），一名巴基斯坦司机的儿子，赢得了大伦敦市市长选举，成为历史上首位领导英国首都的穆斯林人士。

45岁的汗是反对党工党成员，曾经是一名人权律师。《纽约时报》评论称，他的胜利让他成了西方最显著的穆斯林政治人物之一，也大大提振了选情不佳的工党。

汗在此次选举中获得了56.8%的支持率，他的竞争对手，来自伦敦精英阶层的金融家、保守党成员Zac Goldsmith获得了43.2%的选票。

在获胜演讲中，汗表示这次市长选举"并非没有争议"，并补充说他"非常骄傲，伦敦今天选择了希望而不是恐惧，选择了团结而不是分裂。"

他说，"我希望我们永远不会再面对这样一个严峻的抉择。恐惧不会让我们更加安全，只会让我们更加软弱，而在政治上打恐惧牌在我们城市里是不受欢迎的。"

报道指出，作为全球金融中心的伦敦很难被视为英国城市的样本：其约四分之一居民是外国后裔，八分之一是穆斯林。汗也并非欧洲首个当选重要政府职位的穆斯林人，比如荷兰鹿特丹港市市长、英国商务大臣Sajid Javid都是穆斯林人。

不过，在当下恐伊斯兰主义情绪盛行的西方，汗的胜利显得格外瞩目。相对法国等国家，英国穆斯林人口的社会融入度较高，不过估计也有800人离开了英国为极端主义组织"伊斯兰国"（ISIS）提供支持或作战。自去年11月巴黎遭遇ISIS恐怖袭击后，英国国内已经发生了数起穆斯林人士遭遇攻击的事件。

Goldsmith此前曾指责汗和本地的伊斯兰激进分子过从甚密。但他的言论并没有收到预期效果，不少选民不以为然，认为他虚伪、恶心，甚至把他和美国共和党人特朗普相提并论，认为他是在挑拨种族矛盾。

汗的获胜预计也给在野党工党暗淡的前景带来了亮点。通常来说，反对党一般都会在中期选举中获得更多席位，原因是选民通常会逐渐厌恶执政党。但是工党在左翼领袖科尔宾的带领下严重分裂。在"超级星期四"选举中，工党进一步丧失了对传统据点苏格兰的掌控，在英格兰和威尔士的表现也差强人意。

汗的前任是保守党人士约翰逊，有迹象表明，约翰逊将接替卡梅伦党魁以及首相的职位。