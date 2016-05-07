媒体：安倍的对俄合作计划将与和平条约对话平行推进

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据俄罗斯卫星网消息，日本媒体援引陪同首相安倍晋三访问索契日方代表团中高级消息人士称，安倍提出的对俄经济8点内容的合作计划，将与和平条约谈判平行推进，但不受到和平条约谈判的影响。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与日本首相安倍晋三5月6日在索契进行了会谈。

计划中包括在远东工业发展、能源开发、配备日本技术现代医院的建设、俄罗斯工业多样化等领域的合作。

该名消息人士向媒体表示："这将与和平条约的谈判平行推进。"

日本国内至今普遍认为，对俄经济合作发展不顺是因为和平条约问题尚未解决，而该问题中最主要就是由国后、择捉、齿舞、色丹这四个岛屿构成的"北方领土"问题。和平条约经常被认为是日本在推动对俄合作项目方面活跃度不足的主要原因之一。

据日本媒体消息，安倍提出的计划包括以石油业为主的矿藏开采、远东开发、远东工业发展、远东地区海港和空港及农业现代化改造。媒体还称，计划还包括关于解决交通拥堵问题、完善大城市下水道和输水管道系统和修建现代化医院。

俄日间悬而未决的领土争端为两国关系蒙上阴影。日本以1855年俄日签订的双边贸易边界条约为依据，要求俄方归还国后、择捉、齿舞、色丹四个岛屿，并将归还上述四个岛屿作为与俄方签订和平条约的条件。俄罗斯则认为南千岛群岛根据二战结果并入苏联版图，俄方对其拥有无可争辩的主权，且有相应国际法文件为依据。