瓦列里•拉契阔夫:哈萨克斯坦有能力成为亚洲拳坛的领头羊

哈通社阿斯塔纳5月7日电 亚洲青少年拳击锦标赛日前正在哈萨克斯坦巴甫洛达尔市举行。

出生于哈萨克斯坦，目前已移民俄罗斯的哈萨克斯坦首位世界拳王瓦列里•拉契阔夫预祝正在参加比赛的哈萨克斯坦青少年队员们取得佳绩。

“我的心始终不曾远离哈萨克斯坦，始终关心着哈萨克斯坦发生的每一件事情。“他说。此次，这位昔日拳王高度评价了正在举行的亚洲青少年全集锦标赛，并向哈萨克斯坦选手们提供了自己的建议。

”要记住，一定要先发制人的发动攻击,尽可能多的打击对手，这样你的赢面就会更大。“他说。

拉契阔夫人表示，哈萨克斯坦的拳击学校教学质量相当的高。他认为，近些年在奥运会上取得佳绩的哈萨克斯坦拳击手，将为亚洲拳击走向世界起到引领作用。

“拳击运动在哈萨克斯坦有着广泛的群众参与热情，这一丰富的土壤，足以使得哈萨克斯坦成为亚洲拳击运动的领头羊。

近年来，哈萨克斯坦拳击运动员在世界拳坛上，尤其是奥运会比赛场上展现出的非凡实力，便是明证。“拉契阔夫说。

瓦列里•拉契阔夫，1956年4月24日出生于哈萨克斯坦阿拉木图，12岁起开始学习拳击，是出身哈萨克斯坦的首位世界拳王。（编译：塔尔）