中国新疆口岸果蔬出口货值增加 哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦为主要出口国

哈通社阿斯塔纳5月8日电 据中国新疆乌鲁木齐海关消息，今年第一季度中国新疆口岸出口果蔬货值与去年同期相比有所增长，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦为果蔬出口主要国家。

据统计，今年第一季度中国新疆口岸出口果蔬4.6万吨，同比下降了8.5%；出口货值为3.3亿元，增长6.0%；平均出口价格为每吨7222.1元，增长15.9%。

统计还显示，一季度中国新疆口岸果蔬出口以民营企业为主，中国国有企业出口大幅下滑。边境小额贸易方式出口领先。一季度中国新疆口岸以边境小额贸易方式出口果蔬3.0亿元，占总值的90.4%，增长10.8%；一般贸易出口1882.1万元，占总值5.7%，下降43.7%。值得注意的是，旅游购物商品虽不是主要贸易方式，但却大幅增长。

哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦为主要出口国。一季度，出口哈萨克斯坦2.0亿元，占总值的61.5%，增长1%；出口吉尔吉斯斯坦9578.6万元，占总值的28.8%，增长6%。出口俄罗斯果蔬2953.9万元，增长68.4%，增幅显著。在出口果蔬的品种中，主要以鲜苹果为主、其次为柑橘、鲜番茄等。