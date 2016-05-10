巴勒斯坦国总统阿巴斯：我们始终视哈萨克斯坦为友好的兄弟之国（图）

哈通社安曼5月10日电 9日，哈萨克斯坦共和国驻约旦大使阿扎玛特•别尔德拜向巴勒斯坦国总统马哈茂德•阿巴斯递交国书。

据悉，别尔德拜今后将兼任哈萨克斯坦共和国驻巴勒斯坦国大使。

国书递交仪式，在位于安曼的巴勒斯坦国驻约旦大使馆中举行。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长赛义卜•埃雷卡特也出席了仪式。

双方还就中东局势及巴勒斯坦问题进行了讨论。

别尔德拜向巴勒斯坦总统阿巴斯就哈萨克斯坦的内外政策，当前国内经济社会情况及在国际上所秉持和推动的诸多理念进行了介绍。

大使还重点向巴勒斯坦国代表们介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的《21世界"无核化世界"宣言》。

仪式结束后，巴勒斯坦总统阿巴斯接受了哈通社记者的采访，阐述了他对巴勒斯坦问题解决前景的观点，并对哈萨克斯坦的态度表示感谢。

"我们对哈萨克斯坦表示感谢，并始终将贵国视为友好的兄弟之国。在联合国为解决巴勒斯坦-以色列问题而发起的投票中，哈萨克斯坦一直如兄弟般支持着巴勒斯坦。巴勒斯坦问题，不仅仅是阿勒斯坦一国的问题，它是所有阿拉伯和穆斯林国家的问题。哈萨克斯坦一直关心这巴勒斯坦人民的命运，这令我们感动。"阿巴斯说。（编译：塔尔）





