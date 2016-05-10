重新加热的外卖食品安全吗？

辛苦忙碌一天后，人们常常会把当天的外卖重新加热一下当晚餐吃。这听起来不错，但是其中的风险也不小。英国每年有大约100万人食物中毒。其实，只需采取几个简单步骤就能安然无虞。

电视节目《相信我，我是医生》（Trust Me I'm a Doctor）的主持人迈克·莫斯利（Michael Mosley）在节目中使用热成像摄像机分析重新加热的外卖食品是否安全。

莫斯利介绍说，必须把食品加热到摄氏82度才能确保杀灭所有病菌。

在食品加热过程中，尽管食品的外表面冒出蒸汽，但是内部却可能没有达到高温状态--从而使一部分细菌有了藏身之所。因此，在加热过程中要不断搅拌，从而保证食品受热均匀。

即便采取了上述步骤，一份食品也绝不可加热超过一次。食品每次冷却过程都给病菌繁殖创造了良好条件，等下次用燃气炉或者微波炉加热时就更加难以彻底杀灭。

对于一种广受欢迎的外卖食品--米饭，这一点尤其显著。米饭容易沾染一种名为蜡样芽胞杆菌（Bacillus cereus）的病菌，这种病菌会在食品内部生成毒素，造成腹泻和呕吐。不幸的是，这种毒素在高温下不会分解。即使把食品加热到能够杀死病菌的温度，也无法去除其中的毒素，食用被毒素污染的食品后，会很快出现中毒症状。

要想长时间保存外卖食品，就必须把在病菌开始大量分泌毒素前，即在米饭煮好后1小时内将其迅速冷却并冷藏。否则，你就是在"玩一场危险的俄罗斯轮盘赌"，莫斯利说。

（来源：BBC英伦网）