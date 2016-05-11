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    10:23, 11 五月 2016 | GMT +6

    平壤街头开始流行中国造电动自行车

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    路透社5月10日报道称，在朝鲜首都平壤交通稀疏的街头，电动自行车是时下最时髦的新交通工具。中国制造的电动自行车两年前在平壤还几乎难觅踪影，而眼下却已变得很常见。

    平壤当地人和外国居民称，尽管脚踏式自行车仍然占据主流，但电动自行车去年开始流行起来。

    "你可以携带行李"，金策工业综合大学计算机科学专业学生Kim Chol Jin在未来科学家大街上骑着电动自行车说道。

    "我妻子给我买的，用来减少通勤时间"，他表示。

    报道称，除了电动自行车的普及，平壤最近还兴起另一股消费潮流：居民对LED灯泡和太阳能电池板的使用大大增加。

    一家中国企业生产的自行车本周在平壤的光复百货商店出售，每辆售价是262万朝鲜元。尽管这远超寻常朝鲜人的支付能力，但"灰色市场经济"扩大造就了一个名为"赚钱能手"的逐渐壮大的消费阶层。

    报道还称，平壤的交通日益拥挤，去年该市开始划定首条自行车专用道。为减缓拥挤程度，朝鲜当局已经推出了车辆限行机制。

    平壤的交通仍远谈不上拥堵，多数居民仍徒步或乘坐拥挤的公交车通勤，但电动自行车正在加入出租车、逐渐增加的私家车和前苏联时代的无轨电车组成的车流，尤其是停电造成无轨电车无法运营时，电动自行车日益成为受欢迎的替代交通工具。
    （来源：界面）

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