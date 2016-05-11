奥巴马将成首位访问广岛的在任美国总统

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据纽约时报消息，白宫周二宣布，奥巴马将成为历史上第一位访问日本广岛的在任美国总统，将前往美国在二战末期投下原子弹的地方。

此前数月，在计划奥巴马赴越南和日本的行程时，白宫内部围绕该不该访问广岛进行过激烈辩论。广岛之行对奥巴马来说具有巨大的象征意义，他不希望被解读为自己是在为了美国历史的那一页向日本道歉。



日本广岛，建筑外壳前的废墟。它曾经是展览中心和政府办公室的所在地。一个月前，1945年8月6日，原子弹首次在战争中爆炸。

"他不会讨论当时动用原子弹的决定，"奥巴马的副国家安全顾问和战略沟通专家本杰明·J·罗兹(Benjamin J. Rhodes)在Medium网站的一篇博客文章中写道。"他会关注我们共同的未来，向前看。"

"通过这次访问，总统会把聚光灯投向战争给人类造成的巨大而痛苦的代价上面，"罗兹补充写道。

批评者曾指责奥巴马在就任总统的第一年就开启了一场全球"道歉"之旅，当时他访问了中东和欧洲，在一系列讲话中承认美国犯下的错误，试图修复小布什政府晚期破损的外交关系。

但总统的顾问说，在广岛之行中，他将强调防止核武器扩散的努力，包括去年达成了一项协议，通过解除对伊朗的制裁，来换取对德黑兰的核弹研发能力施加更多限制。

"在广岛，总统还会重申美国的长期承诺--也是总统的个人承诺--寻求世界和平与安全，实现无核化，"罗兹写道。

日本官员避免做出任何他们认为这次访问相当于美国在道歉的暗示。日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)将此访表述为一个纪念逝者、支持核裁军的机会。

"日本是唯一一个遭到过核武器袭击的国家，我们有责任确保那样可怕的经历不会在任何地方重演，"安倍晋三说。

广岛市长松井一实(Kazumi Matsui)对来访表示欢迎，但也在声明中说，他希望奥巴马提出"具体步骤"来推动核裁军。去年，在核轰炸70周年的纪念活动中，松井一实批评那些"自私的"核国家给核裁军造成了障碍，其中也包括美国在内。

91岁的砂尾坪井(Sunao Tsuboi)是知名的广岛反核活动家，曾在1945年8月6日的核爆中被烧伤。他表示欢迎奥巴马来访，说希望此举能"广泛传达反核讯息"。

"我是最早说奥巴马应该访问广岛的人之一，"他告诉日本国家电视网NHK。"他选择来是对的。"

几十年来，美国外交官对广岛和长崎在很大程度上采取回避态度。长崎是另外一个日本城市，1945年8月9日，美国在那里投下了第二颗原子弹。但情况在2010年8月发生了变化，当时的美国驻日本大使约翰·V·鲁斯(John V. Roos)出席了广岛的纪念活动。他的继任者卡罗琳·肯尼迪(Caroline Kennedy)也已经出席过这种纪念活动。

1984年5月，美国前总统吉米·卡特(Jimmy Carter)参观了广岛纪念馆，当时他已经卸任三年零四个月。加州民主党众议员南希·佩洛西(Nancy Pelosi)在2008年参观了纪念馆，当时她是众议院议长。