外媒：沙特誓言提高石油产量

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据英国金融时报消息，沙特阿拉伯正在提高石油产量，并加紧推进其国有石油企业的全球扩张计划，为可能是全球史上规模最大的股票上市做准备。

自上周末沙特政府改组后，沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco，简称沙特阿美）首席执行官阿明•纳赛尔(Amin Nasser)对本国政府的石油政策首次作出评论，他强调该公司愿意与对手竞争，此言向所有产油对手发出警告，包括地区竞争对手伊朗及美国页岩产业。

阿明•纳赛尔在达兰(Dhahran)沙特阿美总部对该公司罕见安排来访的媒体表示："无论沙特阿美面对什么样的号召，我们都会去响应。总是会有额外产量的需要。2016年产量将会增加。"

上周日沙特换下了任职逾20年的元老级石油部长阿里•纳伊米(Ali al-Naimi)，业内人士正在观察沙特政策或原油产量会发生何种变化。副王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman)已经暗示，在多年制裁被解除的伊朗试图吸引客户之际，沙特可以轻松地将产出增至每日逾1100万桶。

全球每8桶原油就有一桶以上产自沙特阿美，该公司是穆罕默德正在推动的改革计划的核心。穆罕默德已经掌握了沙特阿拉伯的实权，他认为将沙特阿美不到5%的股份按计划首次公开发行(IPO)后，该公司估值可超过2万亿美元。

题为《愿景2030》(Vision 2030)的改革计划旨在15年内结束沙特对石油的依赖，充分利用这家国有石油公司的资产以资助广泛投资，实现经济多元化。

沙特阿拉伯新任石油部长哈立德•法立赫(Khalid al-Falih)上任第一天即表示，沙特石油政策维持"稳定"，但他也表明愿意利用该国"最大可持续产能"满足客户需求。哈立德•法立赫曾任沙特阿美首席执行官，现为该公司董事长。

沙特阿美现任首席执行官纳赛尔表示，去年沙特阿拉伯日均原油产量为1020万桶，为有记录以来最高年度水平。2016年沙特如果增产，就会挤压其他地区的高成本生产；经过近两年的油价下跌，其他地区产量已开始下降。

纳赛尔说："我们看到全球需求在增长。"他提到印度、美国等国的消费在增长。