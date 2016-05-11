桑德斯拿下西弗吉尼亚州初选，希拉里转“左”

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据纽约时报消息，来自佛蒙特州的联邦参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)周二赢得西弗吉尼亚州的党内初选，迫使希拉里·克林顿(Hillary Clinton)继续进行花费巨大、分散精力的两线作战：一方面要锁定民主党内的提名资格，另一方面要为大选来对抗唐纳德·J·特朗普(Donald J. Trump)。

继上周赢得印第安纳州初选后，桑德斯再下一城。不过，克林顿在代表人数上拥有几乎无法逾越的优势，桑德斯的胜利基本未能缩小这个差距。然而，他发誓要坚持到7月在费城举行的民主党全国大会。通过留在竞选当中，桑德斯继续推动克林顿往左翼调整立场。

克林顿长期抵制桑德斯呼吁的单支付方医保系统，但在本周，她接纳了允许民众在最早50岁时购买联邦医疗保险(Medicare)的概念。

特朗普已将目光投向了大选，在大力攻击克林顿。此时，克林顿在西弗吉尼亚和印第安纳的失利暴露了她的潜在弱点。这两个州均拥有众多蓝领白人选民。

阿巴拉契亚山脉没有大学文凭的白人曾经是民主党的一群核心选民。然而，由于在一些议题上的分歧，他们在抛弃民主党。这些分歧包括枪支等文化议题，以及奥巴马总统提出的对煤矿行业不利的环境政策。

过去一周，克林顿试图修复与这些选民的关系。这与其说是出于跟桑德斯之间的竞争，倒不如说是为了11月的大选而做出补救。

她在俄亥俄河沿岸各州大力竞选。她明白，在俄亥俄和宾夕法尼亚这两个至关重要的州里，她必须阻止蓝领选民倒向特朗普，尤其是白人男性。

自克林顿在4月26日横扫东部四州以来，她的竞选团队一直没有购买电视广告，希望为大选储备资金。不过，他们准备在下周的肯塔基州初选之前恢复电视广告。

在昆尼皮亚克大学(Quinnipiac University)周二公布的民意调查结果中，克林顿在俄亥俄和宾夕法尼亚的弱点得以突显。此次民调显示，她在这两个州里与特朗普不分上下，但因为性别之间的鸿沟而处于不利地位。在过去十次的总统选举中，俄亥俄州均投给了最终获胜的候选人。克林顿在那里的女性选民中领先特朗普七个百分点，但在男性选民中落后了15个百分点。

作为特朗普"铁锈地带"竞选策略的一部分，他希望拿下宾夕法尼亚州。在那里，克林顿在女性选民中领先特朗普19个百分点，但在男性选民中同样落后了19个百分点。

特朗普上周在印第安纳大获全胜，从而成为稳获共和党提名的人选。本周二，他锦上添花，赢得了西弗吉尼亚和内布拉斯加两州的初选。（民主党人已在3月5号举行了内布拉斯加州的预选会。）