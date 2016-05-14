宇航员斯科特·凯利的太空环游记（图）

3月2日，美国宇航员斯科特·J·凯利(Scott J. Kelly)结束了340天的太空旅程，安全抵达地球。他由此成为了NASA在太空停留时间最久的美国宇航员。凯利的太空生活都做了些什么？透过一些数字，我们回顾了他此次探索宇宙的特殊旅程。



摄于2010年2月的国际空间站



340天

斯科特·凯利在太空中连续停留了340天，打破了NASA此前由迈克尔·洛佩兹-阿里格利亚(Michael López-Alegría)创下的215天的纪录。而世界上在太空连续停留时间最长的纪录由苏联宇航员列里·波利亚科夫(Valeri Polyakov)保持，为438天。



1月13日，斯科特·凯利在Twitter发布同日的日出（右）与日落（左）



10944次日出与日落

国际空间站每90分钟绕地球一圈，这意味着在凯利此次的太空生活中，他环绕了地球5440圈，伴随了10944次日升与日落。当然，凯利并没有每次都抓住了这宇宙中的美景，因为他没有一直观察舱外环境，而且，他还要睡觉。





2015年6月23日，从国际空间站外看到的极光



143846525英里

这是凯利在此次太空任务中航行的距离，也几乎是去火星的单程距离。当然，在国际空间站里，凯利距离地球从未超过250英里。





凯利曾在Twitter上展示了空间站水循环系统局部的照片，并写道："用尿液净化而成的饮用水制作咖啡，滴滴香浓，意犹未尽。"



193加仑

据NASA称，这是凯利在太空中喝下的循环回收的尿液与汗液的重量。由于从地球运送水到太空的负荷很重，也并不经济。所以在空间站内，水是不断循环使用的。由于宇航员无法在太空中停留获取补给，所以这项技术对于星际任务来说非常重要。



联合太空联盟的包装工程师皮特·戈捷正在包装将被送往国际空间站的科尔伯特太空跑步机



648英里

凯利在空间站的跑步机上跑了648英里。NASA希望在零重力环境中，运动能够帮助宇航员减轻骨骼和肌肉力量的弱化。他此次总共在太空中运动了700多个小时。空间站的其中一个跑步机是以主持人斯蒂芬·科尔伯特(Stephen Colbert)的名字命名的。





1月17日，在国际空间站绽放的百日菊



400个实验

凯利在国际空间站中进行了400多个实验。创建空间站的目的之一，就是进行各项生物、物理和健康方面的实验，以观测当事物都处在漂浮状态下时，会有哪些方面的不同。

在这次近一年的太空旅程之后，NASA的健康专家希望了解处在长期失重状态下对人类健康的影响。他们将把此次凯利的相关数据，与其此前在空间站停留6个月时的数据进行比较。他们还将把凯利和他的孪生兄弟的数据进行对比。







713张从太空发出的照片

无论在太空中遨游的时候，凯利错过了多少地球上发生的事，他都不曾缺少过网络的陪伴。他平均每天都会在Instagram上发出至少两张照片，并与他在Twitter上的90万粉丝进行了2000多次的互动。







1套大猩猩的衣服

上周，凯利在Twitter上发出的一段视频引发了网友议论：一套大猩猩的衣服是怎么出现在太空里的？（要知道从地球到太空，每运送一磅的重量就要花费约一万美元。）

NASA发言人解释道，宇航员的亲朋好友可以获得一定的重量额，把一些东西捎给宇航员团队。这些东西都符合安全标准，而这件大猩猩的衣服就是其中的一件。

凯利在Twitter上说："在太空要度过一年的时间，需要一点点幽默感来缓和一下气氛。"



来源：纽约时报