国际奥委会：寨卡疫情不会影响里约奥运进程

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据BBC消息，国际奥委会（IOC）表示，里约奥运会并不会因为寨卡病毒的威胁而取消、延期或者转移主办地。

不过，国际奥委会医疗主任里查德·巴吉特（Richard Budgett）表示，奥委会将会继续密切监察寨卡疫情。

巴吉特医生是在回应加拿大医药学教授阿米尔·阿特兰（Amir Attaran）时作出如上表述的。阿特兰呼吁奥运会延期或另择主办地。

阿特兰教授表示，大量旅客进入巴西将会带来病毒蔓延致使出现更多畸形婴儿的后果，而这本身是可以避免的。

"如果国际奥委会和世界卫生组织（WHO）没有这份宽仁之心去延迟奥运会的举行，从而避免儿童从降生起就遭受终身残疾的命运，那么它们就成了世界上最冷酷的机构，"阿特兰教授在一次电话访问中这样告诉美联社。

巴西当局正在对传播寨卡病毒的埃及伊蚊进行治理



巴西还在同时采取措施应对H1N1流感等卫生危机，但寨卡病毒尚未有疫苗可以应对

"我要求的是将欢乐的时刻稍为后延，以避免婴儿一出生就遭受终身残障的命运。"

作为公共卫生专家的阿特兰教授指，寨卡病毒比国际奥委会所愿意承认的要严重得多。

在《哈佛公共卫生评论》（Harvard Public Health Review）上发表的一篇文章中，他表示里约热内卢受到寨卡病毒影响的程度比所有人预期的都更严重，只要有一个旅客受到感染，就能由此引发最终的"全面的全球卫生灾难"。

阿特兰教授认为，如果奥运会如期举行，对于像尼日利亚、印度和印度尼西亚等国家而言尤其不公平，因为它们没有像巴西那样的资源去对抗寨卡疫情。

不过，他的观点受到奥林匹克组织以及包括世卫在内的全球卫生管理机构的强烈质疑。这些组织坚定地认为，在8月5-21日举行的奥运会进程不会受到病毒的左右。

国际奥委会遵照了世界卫生组织的建议，坚持表示没有计划将奥运会延期或转移举办地。

国际奥委会表示，里约奥运将在冬季月份举行，伊蚊的状况应该会有改善

"由世卫组织发出的明确声明表示，旅游和贸易不应该受到限制，意味着取消、延期、搁置或者转移里约奥运会都是没有合理理由的。"

"国际奥委会将继续对状况实行非常密切的监察，并与世卫协作，我们已经得到专家的意见，表示状况在未来的三个月会有改善，因此我们有信心。"

国际奥委会的另一份声明则表示，已实施计划对蚊子以及有利于它们系列的死水进行目标治理。

该声明表示，重要的是要记住，奥运会和残奥会是在冬季的八、九月举行，届时蚊子应该不会那么多。

预计奥运会将会吸引约50万外国人到访巴西。