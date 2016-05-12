巴西参院通过弹劾报告 总统罗塞夫被停职

哈通社阿斯塔纳5月12日电 据BBC消息，巴西参议院全会12日通过弹劾报告，总统罗塞夫立刻停职180天。期间将由副总统特梅尔代理职责。

巴西国会参议院投票表决赞成总统罗塞夫停职，展开弹劾程序。 参院经过全国电视直播的马拉松通宵辩论，55人投赞成票，22人投反对票。



几经逆转之后，罗塞夫最终还是没有避免被暂时罢免的命运。这是25年来巴西通过的首次总统弹劾案。



罗塞夫最后一次向最高法院作出呼吁，请求停止这个程序，但是被驳回。



她被指在2014年连任之前非法操控金融，隐藏不断增长的公共赤字。罗塞夫对此做出否认。



总统弹劾案价格能持续6个月。参议院全体会议还会对弹劾案进行两次投票。



在最终投票、即第三次投票中，如果超过三分之二的议员认为总统有罪，那么罗塞夫将随即被罢黜。如果无罪，她将立即复职。



分析指出，导致巴西此次政治危机的最主要原因在于经济衰退和腐败问题。



前总统卢拉执政期间，巴西经济取得了傲人的成绩。然而2011年罗塞夫上台后，经济危机随之而来。经济停滞、失业率上升、物价上涨，使百姓不满情绪日益高涨。



与此同时，民众反对罗塞夫的呼声，也导致了政府执政联盟分裂。



今年3月，罗塞夫所在的劳工党遭执政伙伴民主运动党"倒戈"，该党退出联合政府，加入支持弹劾罗塞夫的阵营，且与最大的反对党社会民主党步调一致。



如果未来罗塞夫确定遭弹劾下台，来自民运党的副总统特梅尔将继任总统至2018年。



劳工党高层普遍认为，一旦特梅尔代理总统职权，罗塞夫本人和劳工党就完全失去了对未来政局走向的掌控能力。